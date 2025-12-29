Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает подробности коррупционных схем в парламенте, по которой вручили подозрения пяти народным депутатам из партии "Слуга народа".

Согласно информации САП, сумма взяток нардепам определялась "показателем эффективности голосований", которое зависело от количества поддержанных каждым конкретным депутатом проектов постановлений и законов, а также их присутствия на пленарных заседаниях.

Сообщается, что различные нардепы получили суммарно от 2000 до 20000 долларов, а общая распределенная между ними сумма составила не менее 145 тысяч долларов.

"При этом по меньшей мере с сентября 2022 по ноябрь 2022 размер неправомерной выгоды составлял 2 000 долларов США, а по меньшей мере с августа 2025 года – уже 5 000 долларов США", – говорится в сообщении.

Распределение взяток, как правило, осуществлялось каждый четверг в начале следующего месяца по итогам выполнения нардепами указаний организатора, добавляет САП.

Напомним, по данным СМИ, подозрение вручены близкому к президенту Украины Владимиру Зеленскому и к Сергею Шефиру нардепу Юрию Киселю, а также нардепам Евгению Пивоварову, Михаилу Лабе, Игорю Негулевскому и Ольге Савченко.

Как пишут медиа, у Киселя в кабинете два года стояла прослушка НАБУ, на которой, в том числе, было зафиксировано выдача зарплат депутатам в конвертах.

Что это может означать, мы подробно анализировали в отдельном материале.