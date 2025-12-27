Три депутата Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" получили подозрения в коррупции после обысков Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Об этом сообщает издание "Зеркало недели" (ЗН) со ссылкой на источники.

Утверждается, что это члены партии "Слуга народа": Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель. Нардепов подозревают в "получении неправомерной выгоды должностным лицом".

При этом Юрий Корявченков (Юзик), по данным ЗН, успел выехать за границу. Кроме того, НАБУ допрашивает секретаря президентской фракции Тараса Мельничука.

Кисель, как мы уже писали, близок к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его другу Сергею Шефиру.

Как писали СМИ, кабинет Киселя прослушивался более двух лет. Были записаны его разговоры с Шефиром, а также зафиксирована выдача депутатам зарплат в конвертах.

