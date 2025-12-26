За подозреваемого в госизмене и дезертирстве экс-главу Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина внесли залог, после чего его отпустили на свободу.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник.

По информации издания, сумма залога составила свыше 4,2 миллиона гривен.

Однако сразу после выхода из СИЗО под залог Дудина задержали по другому делу, сообщила прокуратура. Он получил новое подозрение в попытке захвата государственной власти во время войны.

По версии следствия, после вторжения РФ он, будучи главой УСБУ, "совершил действия, направленные на насильственный захват государственной власти и захват здания органа государственной власти". В частности, используя служебное положение, Дудин "организовал незаконные действия для устранения руководителя Харьковской областной государственной (военной) администрации от исполнения полномочий, а также дезинформировал подчиненных и инициировал распространение заведомо ложной информации, что могло привести к дестабилизации ситуации в прифронтовом регионе".

Напомним, в 2023 году глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что Дудин 24 февраля 2022 года пытался захватить власть в регионе.

По данным ГБР, перед началом полномасштабной войны Дудин знал о высокой вероятности вторжения России и "фактически занялся саботажем, поскольку верил в успех вторжения и вел подрывную деятельность против Украины".