Народный депутат из фракции "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский заявил об угрозе потери государственности, если война вскоре не будет прекращена.

Об этом политик рассказала в интервью "Апострофу".

"Мы не можем вести войну в таком формате, нужно её завершать. Надо набраться смелости и не повторять ошибок начала ХХ века, когда из-за максималистских стремлений УНР мы не сохранили государство. Сейчас главное, чтобы Украина осталась независимым суверенным государством, стала членом Европейского Союза и получила гарантии, которые не позволят Путину снова напасть", - сказал член комитета по нацбезопасности.

По его словам, для Москвы важно завершить войну только в таком формате, который позволит представить это как значительный успех, что предполагает полный контроль россиянами Донецкой области. При этом для Украины вывод войск из Донбасса - это пересечение красной линии. Политик отмечает, что сейчас речь может идти только о фиксации линии разграничения в рамках возможных мирных договорённостей, которые могут быть достигнуты в марте–апреле.

"Но сам факт, что идёт такой процесс, я думаю, действительно, окна возможностей открыты, и шансы завершить войну с сохранением наших национальных интересов в рамках действующей линии разграничения, я думаю, довольно велики. Именно где-то вот март-апрель, я так оцениваю, что будут наиболее хорошие возможности", - заявил Вениславский.

Ранее николаевский губернатор Виталий Ким говорил, что Украина "измотана" войной.

Кроме того, он сказал, что его призыв пойти на территориальный компромисс пользуется значительной поддержкой населения.