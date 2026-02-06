Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что его недавний призыв пойти на территориальный компромисс пользуется значительной поддержкой населения.

"Люди боятся сказать. Но это настроение наших регионов", – объяснил Ким.

Он добавил, что его заявление не об отказе от территорий, а о приоритете человеческих жизней. Глава области подчеркнул, что озвучил то, о чем многие думают, но не решается сказать публично.

"Территории важны, но всё же люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Для украинского народа, я считаю, победа – это просто прекращение войны и гарантии безопасности будущего, чтобы наши дети могли иметь ту жизнь, что была до вторжения… Мы измотаны, и во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях…У нас всего 40 миллионов человек, и все вымотаны. Наши солдаты не могут сражаться четыре-десять лет", – заявил ранее Ким The Independent.

Напомним, ранее Ким также говорил, что в разных регионах Украины отличается реальное понимание войны. Мол, жители запада Украины говорят "идем к границам 1991 года", а на востоке все чаще звучит "хватит, нужно прекращать войну".

