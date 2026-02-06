Губернатор Ким объявил, что его призыв к украинцам пойти на компромисс по территории пользуется поддержкой
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что его недавний призыв пойти на территориальный компромисс пользуется значительной поддержкой населения.
"Люди боятся сказать. Но это настроение наших регионов", – объяснил Ким.
Он добавил, что его заявление не об отказе от территорий, а о приоритете человеческих жизней. Глава области подчеркнул, что озвучил то, о чем многие думают, но не решается сказать публично.
"Территории важны, но всё же люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Для украинского народа, я считаю, победа – это просто прекращение войны и гарантии безопасности будущего, чтобы наши дети могли иметь ту жизнь, что была до вторжения… Мы измотаны, и во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях…У нас всего 40 миллионов человек, и все вымотаны. Наши солдаты не могут сражаться четыре-десять лет", – заявил ранее Ким The Independent.
Напомним, ранее Ким также говорил, что в разных регионах Украины отличается реальное понимание войны. Мол, жители запада Украины говорят "идем к границам 1991 года", а на востоке все чаще звучит "хватит, нужно прекращать войну".
