Президент Украины Владимир Зеленский повторил ранее высказанный тезис, что вопросы контроля территорий он готов обсуждать только с лидером РФ Владимиром Путиным.

Информация прозвучала в интервью украинского президента чешской радиостанции Prague International.

По словам Зеленского, "территориальные вопросы нельзя решать только техническими командами".

"Без прямого контакта на уровне лидеров будет невозможно договориться по территориальным вопросам", – сказал президент Украины.

Напомним, территориальный вопрос будет ключевым на переговорах в Арабских Эмиратах 1 февраля, где встретятся делегации Украины и России. То есть Зеленский заранее даёт понять, что завтра в Абу-Даби договоренностей по контролю территорий не достигнут.

Как мы писали, Зеленский в последнее время снова начал поднимать тему своей встречи с Путиным.

При этом Кремль фактически отказался встречаться, позвав Зеленского в Москву.

Украинский президент отверг такую возможность и в свою очередь пригласил Путина в Киев:

"Публично приглашаю его, если он решится, конечно. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву", – заявил президент Украины.