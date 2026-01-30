Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев, предположительно, проведет встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа в субботу, 31 января в Майами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Дмитриев отправится в Майами в субботу для встреч с членами администрации президента США Дональда Трампа ", - говорится в материале.

По данным источников издания, встречи не будут иметь публичного формата, а их содержание официально не анонсируется.

На следующий день после визита в США, 1 февраля, в Абу-Даби запланирован новый раунд переговоров между Россией и Украиной.

Напомним, после крайнего раунда переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах Москва официально подтвердила договоренность о временном моратории на удары по объектам украинской энергетики.

При этом западные СМИ сообщают, что инициатором энергетического перемирия на переговорах в Абу-Даби, на которое согласилась РФ, была Украина.

О том, почему Россия могла согласиться на это перемирие до 1 февраля, мы анализировали в отдельном материале.