Москва считает Донбасс исторически российской территорией и выступает за полный контроль над ним, а Запорожская АЭС уже более двух лет находится под контролем РФ.

Таким образом во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что "мы не отдадим Донбасс и ЗАЭС без боя".

"Естественно, мы видели эти заявления. Здесь первое - в этом контексте нужно обратить внимание, что ЗАЭС уже более двух лет находится под контролем РФ. И здесь один вопрос: означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию и собирается ли он атаковать АЭС", - сказал Песков.

В отношении Донбасса он добавил, что "динамика на фронте говорит сама за себя".

Также Песков прокомментировал приглашение президента РФ Владимира Путина в Киев, отметив, что "это Зеленский просил встречи с Путиным, а не наоборот". Кремль настаивает, что такая встреча возможна только в Москве.

Напомним, Россия официально подтвердила договорённость о временном моратории на удары по объектам украинской энергетики с целью создания благоприятных условий для ведения переговоров.

Мы подробно разбирали в отдельном материале, почему Кремль согласился на такое перемирие.