Президент Украины Владимир Зеленский готов лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным по вопросам территорий и Запорожской АЭС.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию "Европейская правда".

Министр напомнил, что до сих пор в рамках мирного процесса самыми проблемными остаются два вопроса – территориальный и контроля над Запорожской АЭС.

"Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсуждать", - сказал Сибига.

Напомним, в конце прошлого года западные СМИ сообщили о возможном первом за пять лет телефонном разговоре Зеленского с Путиным, однако в Кремле это опровергли.

Между тем Зеленский заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не отдаст свою территорию России, поэтому нужно искать компромисс.

Подробнее о ходе переговоров о мире в Украине мы писали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.