За полгода после разрешения на выезд за границу мужчин младше 23 лет Украину покинули более полумиллиона молодых украинцев.

Об этом в интервью "Новини.Live" сообщил народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк.

По его оценке, Варшава и Киев сейчас различаются только наличием в столице Польши света - настолько там много украинцев.

"Цифры для нас страшные. Я думаю, что только за эти полгода, по оценкам пограничников, речь идет о полумиллионе выехавших молодых людей. Когда приезжаешь в командировку в Варшаву и хочешь вызвать машину, к тебе приезжают только одни украинцы. Сейчас Варшава и Киев различаются только отсутствием света и тепла. А количество украинцев в Варшаве сумасшедшее. Практически ты в ресторан, кафе или магазин вызываешь такси, а каждый второй таксист - украинец. И все они молодые люди. Я всегда призываю их вернуться. Во время поездки в Давос в аэропорту Цюриха встретил украинца. Я призвал его вернуться в Украину, как только появится возможность", - сказал нардеп.

Ранее народный депутат из фракции "Голоса" Роман Костенко возмутился тем, что молодые мужчины выезжают за рубеж, когда другие воюют по молодежному контракту.

А мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что очень много мужчин младше 22 лет уехали за рубеж из города после открытия для них границ, что повлияло на рынок труда и обусловило острую нехватку кадров.