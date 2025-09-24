Если в Украине открыть границы сразу для всех мужчин, они будут выезжать из страны сотнями тысяч.

Об этом заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины Дмитрий Кухарчук.

По его подсчетам, если после открытия границ для парней 18-22 лет за первую неделю их уехало порядка 10 тыс., то всех мужчин выехало бы порядка 90 тыс. - а это около 350 тыс. в месяц.

"Таким образом, если за месяц выезжает 350 тыс. человек, мы получаем Европу, которая потихоньку начинает подвывать, понимая, что из Украины уже убегают люди так быстро", - подчеркнул Кухарчук.

Ранее западные СМИ также критиковали решение правительства Украины об открытии границ для парней 18-22 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявлял, что в Европе не хотят увеличения потока беженцев из Украины.

Война в Украине идет 1309-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями среды, 24 сентября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Во вторник поступили новости о продвижении армии РФ на нескольких участках в Днепропетровской области и на запорожско-днепровском фронте. В целом можно отметить, что на втором направлении россияне в сентябре наступают весьма интенсивно. Между тем Украина продолжает атаковать беспилотниками территорию РФ.

