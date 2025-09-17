Раненый украинский военный назвал "рабством" запрет на выезд мужчин за границу.

Об этом он сказал в комментарии одесским СМИ.

Военный отметил, что украинцев не выпускают за границу из-за опасений массового оттока военнообязаных. Однако, по его мнению, корень проблемы в том, что и в тылу, и даже на фронте, в частности в командовании, существуют серьёзные проблемы, из-за которых украинцы боятся армии и стремятся покинуть страну.

Напомним, что украинским парням разрешили выезд за границу до 22 лет включительно.

Как сообщил представитель Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко, после этого украинские студенты начали массово брать академический отпуск, чтобы покинуть страну.

Война в Украине идет 1301-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продолжают продвигаться в Днепропетровской области и на востоке Запорожской. Также, по данным украинского военного паблика Deep State, на покровском направлении армия РФ продвинулась на юго-западных окраинах Зверево. Кроме того, российские силы активизировались у Предтечино, заходя с юго-востока и пытаясь выйти на восточные окраины Константиновки.

