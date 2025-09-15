Анализируем итоги 1300-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне продолжают продвигаться в Днепропетровской области и на востоке Запорожской.

На Днепропетровщине они наступают в Новоселовке и вокруг Тернового (Россия утверждает, что уже захватила оба села). Также армия РФ зашла в Днепропетровскую область на еще одном участке - около Ивановки, перейдя через реку Волчья - такие данные публикует военный телеграм-канал Deep State.

Украинский боец с позывным "Мучной" пишет, что россияне контролируют южную часть села Березовое, и "есть риск, что в ближайшее время село может перейти под контроль" РФ. В соседнем Калиновом российские силы пытаются закрепиться на юге, идут уличные столкновения на малых дистанциях, работает авиация и артиллерия.

Дополнительно ситуация осложняется южнее Сосновки и в сторону Орестополя - там полоса постепенно превращается в широкую серую зону, через которую диверсионные группы пытаются просачиваться, пока без закрепления, пишет военный.

Также, по данным Deep State, РФ продвинулась на востоке Запорожской области в районе Ольговского (минобороны РФ заявляет, что оно уже захвачено и показывает видео оттуда).

Нардеп Марьяна Безуглая заявляет, что россияне активно наступают по Днепропетровской области.

Как мы уже писали, основная угроза такого наступления - заход в тыл украинским войскам, которые держат хорошо укрепленные линии обороны на запорожском фронте. В частности - в районе Гуляйполя. К северу же - на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, где наступает войска РФ, сильных укреплений нет и потому фронт ВСУ так до сих пор и не удалось стабилизировать.

На Покровском направлении армия РФ продвинулась в Зверево на юго-западных окраинах города, сообщает Deep State.

"Мучной" пишет, что районе Удачного фиксируются попытки продвинуться в промышленной зоне севернее населенного пункта, а также выйти к шахтоуправлению "Покровское". По его словам, именно здесь сосредоточены основные усилия, поскольку контроль над шахтой дает тактическое преимущество.

Под Константиновкой, по данным военного, россиянам удалось закрепиться в районе Александро-Шультино, в дачных массивах, прилегающих к городу, что создает плацдарм для дальнейшего продвижения.

Кроме того, российские силы активизировались у Предтечино, заходя с юго-востока и пытаясь выйти на восточные окраины Константиновки. По словам "Мучного", продвижение идет медленно, но с постоянным подтягиванием резервов.

Большой резонанс получила ситуация вокруг Купянска.

На прошлой неделе российские войска впервые за все время боев смогли закрепиться в городских кварталах Купянска, наступая в северной части города. Также они заняли новые позиции в районе прилегающей к Купянску Кондрашовки.

Накануне телеграм-каналы облетели кадры, как российские военные куда-то перемещаются по трубе. Ходили слухи, что это атаки в районе Покровска. Но позже Deep State сообщил, что таким образом россияне проникают в Купянск.

Труба идет через реку Оскол со стороны Лимана Первого (то есть, с северо-востока), выбираются из нее российские военные в районе Радьковки (граничит с Купянском на севере) и рассредоточенными группами доходят до железной дороги уже в самом городе.

Причем этот процесс уже на такой стадии, когда в Купянске появились расчеты по запуску российских дронов. А это означает, что туда уже перебросили обеспечивающие их части - разведку и пехоту.

Информацию о том, что российские войска вошли в Купянск вынуждены были подтвердить и украинские военные - опровергая заявления российского генштаба, что половина Купянска под контролем РФ.

При этом российские паблики уточняют, что заход на юго-западный берег Оскола был не только по трубе - газопровод используется войсками РФ как дополнительная линия подпитки и снабжения.

В Генштабе ВСУ заявляют, что "ситуация в Купянске и его окраинах находится под контролем".

"Отметим, что в районе Купянска несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем сил обороны. В городе проводится контрдиверсионная операция, вокруг города - поисково-ударные действия", - заявил ГШУ.

Чем это грозит украинской обороне Купянска?

В отличие от Суджи и Авдеевки, где россияне по трубе зашли в тыл украинским войскам, с Купянском ситуация иная - труба ведет не в тыл ВСУ, а в село, которое уже и так контролируется россиянами.

То есть тут труба играет не ключевую роль, а вспомогательную, хотя и важную - перемещение по трубе позволяет РФ обезопасить от дронов логистику своих передовых подразделений в северной части Купянска, а также к западу от города, в районе села Мирное, за которое идут ожесточенные бои. Такое логистическое подспорье серьезно повысило возможности российских отрядов и, по сути, позволило им впервые за два года битвы за Купянск закрепиться в части города (чего ранее никогда не удавалось).

Теперь события будут развиваться, скорее всего, по стандартному сценарию - после медийного шума в украинских пабликах о "трубе-3" командование ВСУ перебросит в Купянск резервы, чтоб, как минимум, остановить дальнейшее продвижение россиян в городе, а как максимум - выбить их из Купянска вообще. Удастся это или нет - вопрос открытый. Но, как показывает, практика, переброска резервов на "медийно-горячий" участок фронта зачастую оборачивается проседанием фронта на других участках, для поддержки которых затем также откуда-то будут переброшены резервы с такими же последствиями.

К другим событиям фронта. Украинские военные паблики сообщают, что ВСУ продвинулись в Сумской области - отбросив российские войска в Константиновке и Новоконстантиновке (на западном фланге российского плацдарма) и вышли в одном из мест к российской границе.

Главком Сырский уволил командующих двумя корпусами – главу 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го Максима Китугина, сообщают СМИ со ссылкой на источники. По их данным, решения главкома связаны с потерями позиций этими корпусами.

17-й корпус воюет в Запорожской области, а 20-й корпус - на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Как раз там, как писалось выше, активно наступают российские войска. Это первые увольнения командующих корпусов с момента перехода Сил обороны на корпусную систему управления.

Будет ли НАТО сбивать российские дроны

На выходных произошел еще один инцидент, связанный с пролетом дронов над территорией НАТО. Румыния заявила, что на ее территорию из Украины залетел российский беспилотник. На его перехват подняли авиацию, но дрон вылетел назад в Украину.

Бухарест вызвал российского посла, однако РФ заявила, что беспилотник был украинским (Киев этого не подтверждал и ранее заявлял, что это российский дрон)

В контексте недавнего залета российских дронов на территорию Польши, эта новость вызвала резонанс - хотя в Румынию российские беспилотники залетают не впервые, и там даже приняли закон, позволяющий их сбивать.

Посетивший Киев министр иностранных дел Польши Сикорский заявил, что Запад после всего этого должен рассмотреть возможность перехвата российских дронов и ракет в украинском небе.

"Если спросить меня лично: мы должны подумать об этом. Технически НАТО и ЕС на это способны, но такое решение Польша не может принять в одиночку, только вместе с союзниками", - сказал он.

Ранее к этому призывала Украина, однако другие страны НАТО пока такой инициативы даже не обсуждали. Пока также никто не ответил на инициативу Сикорского среди союзников его страны.

В России же заявили, что сбитие российских дронов над Украиной странами НАТО будет означать войну Альянса с РФ.

"Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании "бесполётной зоны над "Украиной" и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией", - написал зампред совбеза РФ Медведев.

Вступит ли Польша в такую войну?

Тема это далеко не новая. Ещё с начала 2024 года в польских СМИ стали появляться публикации, что многие состоятельные поляки начали переезжать или вывозить свои семьи в страны западной Европы из-за ожидания скорой войны с Россией.

Что не удивительно - уже который год западные СМИ постоянно пишут об угрозе нападения на Польшу со стороны РФ. Москва его подготовку отрицает.

При этом в России регулярно заявляют, что сама Польша строит планы по введению войск в западную Украину, что категорически отрицает Варшава, заявляя, что не намерена вводить войска даже после завершения войны.

Отметим, что оба приведенных выше тезиса действительно выглядят нелогичными.

Во-первых, России сейчас, когда почти вся ее армия воюет в Украине, точно не выгодно открытие ещё одного фронта.

Во-вторых, самим полякам война тем более не нужна. Польша сейчас одна из самых быстро развивающихся стран ЕС, лидер по экономическому росту Европы. Украинцы, которые ведут бизнес в разных государствах Евросоюза, отмечают, что Польша на несколько голов выше западноевропейских стран по своим подходам к экономической политике. И, возможно, уже недалек тот день, когда именно Польша, а не Германия, станет локомотивом ЕС. Обнулять такие блестящие перспективы из-за втягивания в войну с РФ Варшаве, понятное дело, нет никакого смысла (наоборот - даже просто разговоры о грядущей войне вредят польской экономике). Кроме того, за последние годы у всех уже была возможность неоднократно убедиться, что поляки к Украине и украинцам, относятся, мягко говоря, неоднозначно. И воевать за Украину не сильно горят желанием (недавно экс-президент Польши Дуда заявил, что Киев хотел с первых дней вторжения втянуть Польшу в войну, но Варшава не согласилась).

Тем не менее, тема со вступлением Польши в войну муссируется постоянно. И после истории с дронами ее обсуждение только усилилось.

В связи с этим можно вспомнить одну из конспирологических теорий, о том, что западная "партия войны" стремиться "подключить" к войне с РФ на стороне Украины отдельные европейские страны, но как бы вне рамок НАТО, чтоб это не выглядело войной Альянса с Россией (подобные идеи, например, ещё в прошлом году продвигал Макрон). Логика здесь такая: в войне на истощение с РФ Украина постепенно проигрывает из-за того, что ее ресурсы уступают российским (даже с учетом западной помощи). Поэтому, чтоб изменить баланс не в пользу России, нужно вступление в войну на стороне Украины как минимум ещё одной страны. Из всех возможных кандидатов на эту роль - Польша наиболее подходящая. Она граничит с РФ, обладает сильной армией с высоким боевым духом, большим мобилизационным потенциалом, общество настроено патриотично.

Но есть две проблемы.

Первая - поляки готовы воевать за свою страну, но совершенно не хотят воевать за Украину. Поэтому побудить вступить их в войну против РФ на стороне Киева по собственной инициативе задача практически нерешаемая.

Вторая - против планов вступления в войну какой-либо страны НАТО категорически выступают Штаты, которые полагают, что это резко увеличит риск ядерной войны между Россией и всем Альянсом. Потому что даже просто отправка войск члена НАТО в Украину (не говоря уже об атаке российской территории) может вызвать ядерный ответ РФ. Такая позиция была у Вашингтона и во времена Байдена, а при Трампе она только ужесточилась.

Поэтому вступление в войну Польши возможно только в одном случае - если на нее нападет сама Россия. Причем нападет не в виде отправки дронов (залет которых можно списать на работу РЭБ) или же диверсий (которые непонятно кто совершил), а в намного более открытой и очевидной форме.

Впрочем, как мы уже писали, даже залет дронов уже используется западной "партией войны" для продвижения темы введения бесполетной зоны над западной Украиной и для попыток прерывания диалога Трампа с Путиным. Что само по себе может привести к эскалации.

Но чтоб конкретно Польша вступила в войну, Россия должна дать куда более серьёзные поводы.

По причинам описанным выше, со стороны Москвы провоцирование Варшавы на вступление в войну выглядит полным безумием, так как это резко ухудшит для РФ баланс сил на фронте. И поставит ребром вопрос - а чем и кем защитить Калиниград? Переброска войск туда будет проблематична, а значит город может быть взят поляками в короткие сроки. Остановить их наступление можно будет только применив ядерное оружие.

Кроме того, в случае очевидного факта нападения РФ на Польшу может вступить в силу 5-я статья устава НАТО о коллективной обороны. И хоть многие к ней сейчас относятся скептически, но нельзя исключать, что НАТО "впишется" всеми силами и начнётся война РФ с Альянсом, в которой россияне могут воевать на равных только, опять же, применив ядерное оружие с риском взаимного уничтожения.

То есть, с точки зрения логики, никакого смысла самим втягивать Польшу в конфликт для россиян нет, если только в Кремле не решили подвести дело к ядерной войне в Европе.

Поэтому многие не верят, что российские дроны залетели в Польшу преднамеренно, а не были отклонены от маршрута украинским РЭБ - настолько подобный инцидент не выгоден РФ, зато выгоден ее противникам.

Однако, по российским Z-пабликам уже прокачивается тема, что России нужно "поднять ставки" в игре с Западом, чтоб показать - "война может прийти и на вашу территорию". Цель - побудить европейцев прекратить поддержку Украины и надавить на Киев, чтоб тот принял российские условия мира.

Однако, очевидно, что такая логика не сработает. Поляки, даже если и захотят, не смогут Киев заставить что-либо делать. Нет у них таких рычагов. Франция, Германия и Британия на украинские власти давить не будут - им действия РФ против Польши пойдут не в минус, а в плюс - создаются условия для вступления Варшавы в войну, из-за военных рисков ослабляется польская экономика (опасный конкурент), резко повышается вероятность полного разрыва отношений Путина и Трампа, обнуляются любые перспективы нормализации между Москвы и Вашингтона.

Кроме того, удары РФ по Польше вызовут там, с большой долей вероятности, не желание срочно замириться с Москвой, а, как и в любой другой стране, желание отомстить и поквитаться.

Более того, само по себе нагнетание темы военной угрозы Европе со стороны России приведет не к уменьшению поддержки Украины, а к ее увеличению, так как в ЕС популярен тезис "нам выгодно затягивание войны в Украине, так как если она закончится, то РФ нападет на Европу". Также "российская угроза" - главный аргумент для увеличения европейских военных расходов пусть даже за счет сокращения расходов социальных. Поэтому, повторимся, поддерживать эту тему самой Москве никакого смысла, с точки зрения логики, нет.

Но тем не менее, тема в РФ начинает продвигаться, накладываясь на уже давно обсуждаемую в Москве идею организации "Карибского кризиса-2.0" - подвести дело к грани ядерной войны, чтоб затем выдвинуть ультиматум Западу (подробнее об этом мы писали здесь).

Другой вопрос, что Кремль может на всю эту риторику не повестись, учитывая вполне очевидные негативные для РФ последствия и риски.

Но работа в данном направлении активно ведется. Причем, как видим, не только на Западе и в Киеве, но и в самой России.

А в ситуации, когда с разных сторон есть силы, заинтересованные в эскалации, ее риск значительно повышается. Причем, она может быть поэтапной - например, в ответ на залет российских дронов, в Калининградскую область залетят дроны польские. Россия чем-то ответит. Поляки ответят в свою очередь. Например, согласятся на создание бесполетной зоны над западной Украиной или же заблокируют судоходство в российские порты на Балтийском море (на что уже намекает глава МИД Польши Сикорский). И дело постепенно подойдет уже к прямому военному столкновению.

Поэтому раскручивать спираль эскалации крайне опасно для всех сторон. Но гарантировано не допустить этого можно только одним образом - остановить войну в Украине.

Финансы войны

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что оборонный бюджет Украины на следующий год должен составлять не менее 120 млрд долларов и быть сопоставимым с российским военным бюджетом, который на текущий период утверждён как раз в таком размере (каким будет бюджет РФ-2026, пока неизвестно).

С учётом того что сейчас расходы Украины на войну, включая недавнее увеличение, составляют около 60 млрд долларов, предполагается их двукратный рост.

Однако на самом деле ситуация иная: реальный военный бюджет Украины составляет не 60 млрд долларов, а 60 млрд долларов плюс - безвозмездная военная помощь западных союзников. Военная помощь США и Европы в 2024 году составила 50 млрд долларов. В этом году, как заявляют в НАТО, ожидается сопоставимая сумма.

Таким образом, общий военный бюджет Украины составляет около 110 млрд долларов и уже сопоставим с российским. К тому же до конца года финансирование может быть увеличено ещё на 300 млрд гривен.

Однако уже сегодня в вопросах финансирования войны Киев столкнулся с двумя проблемами, которые в следующем году грозят серьёзно усугубиться.

Во-первых, главным оружием на поле боя окончательно стали дроны. В первую очередь, FPV-дроны, в поставках которых Запад Украине почти ничем помочь не может, так как их собирают во всем мире преимущественно из китайских деталей. А Пекин точно ничего не будет передавать Киеву бесплатно. Соответственно, рост производства дронов в Украине требует увеличения местного военного бюджета страны, чтобы закупать больше китайских комплектующих. В немалой степени из-за этого и приходится в течение года пересматривать расходы в сторону увеличения. В следующем году беспилотников понадобится ещё больше, так как РФ тоже наращивает своё производство. То есть бюджет Украины должен быть увеличен значительно. Поэтому президент Владимир Зеленский в последнее время постоянно требует от западных партнёров средства на финансирование производства дронов и ракет.

Но с западным финансированием как раз и связана вторая проблема Киева.

В прошлые годы Украина получала безвозмездную военную помощь как от США, так и от Европы. В этом году эта тенденция сохранилась, но только за счёт пакетов американской помощи, утверждённых ещё при Джо Байдене. Трамп уже заявил, что передавать бесплатно оружие Украине больше не будет. Для нужд ВСУ у США вооружения могут закупать другие страны НАТО, то есть европейцы. Поэтому последние на следующий год должны предусмотреть кратное увеличение поддержки Киева за свой счёт, чтобы обеспечить военные потребности Украины. Способны ли европейцы к такому рывку, пока неизвестно, учитывая нарастающие экономические проблемы в ЕС и в Великобритании. Хотя поиск вариантов идёт. Например, предлагается использовать замороженные российские активы. Но окончательных решений на этот счёт пока нет.

Это уже порождает тревогу на Банковой, где называют разные суммы бюджетной недостачи на 2026 год: в 10 млрд долларов и больше (о чем сегодня заявил глава финансового комитета Рады Гетманцев).

При этом внутренних резервов для увеличения налоговых поступлений не так уж и много, учитывая, что российская армия постепенно наступает и всё новые города переходят полосу "мёртвой зоны", где всё уничтожается дронами и нормальная жизнедеятельность населения, в том числе экономическая активность, невозможна. Тем более что дальность ударов БпЛА постоянно наращивается и, соответственно, ширина "полосы смерти" тоже увеличивается.

Вместе с тем в руках украинских властей всегда остаётся инструмент пополнения бюджета в виде девальвации, чтобы поступающая западная помощь конвертировалась в большее количество гривны. И если Европа не сможет обеспечить необходимые объёмы помощи, то курс гривны вполне могут опустить до уровня, при котором бюджет станет сбалансированным.

Но тут вопрос в размере дефицита. Если он окажется настолько большим, то девальвация его не покроет, так как бесконечно курс гривны опускать не получится из-за сильной зависимости Украины от импорта.

Трамп и санкции

США продолжают настаивать на том, что их западные союзники, а также Япония, должны сделать две вещи в контексте войны в Украине.

Первая - отказаться от российских энергоносителей, заменив их на американские.

Вторая - обложить 50-100-процентными пошлинами ключевых покупателей российских нефти с газом. То есть, Индию и Китай. И не снимать эти пошлины, пока война не будет окончена.

Только в случае выполнения этих условий Вашингтон, по словам Трампа, готов и сам усилить давление на Москву.

О том же сегодня заявил и министр финансов США Бессент. По его словам, американцы не будут вводить пошлины против Китая за покупку российской нефти, если того же не сделают европейцы.

Китай уже заявил, что примет "решительные ответные меры", если страны НАТО попытаются ввести пошлины из-за закупок российской нефти.

Европа впрочем, по данным западных СМИ, и так не хочет вводить требуемые Трампом тарифы. Из чего многие делают вывод, что президент США специально выставляет такие условия, чтоб Европа отказалась, и у Трампа появилась возможность "умыть руки" и не вводить санкции.

Сегодня эту гипотезу опубликовала также французская газета Le Monde. По словам ее источника в ЕС, Трамп пытается поставить Брюссель перед его собственными противоречиями: «Это способ показать, что США готовы к решительным мерам, а ЕС будто бы блокирует процесс. Очень хитрый шаг». В Евросоюзе таким образом считают, что увязывание американских пошлин на Китай с европейскими - это способ ничего не предпринимать.

Эта позиция распространяется и на Индию, которая ведёт переговоры о соглашении о свободной торговле с ЕС. Брюссель рассматривает этот договор как ответ на повышение американских пошлин на европейские товары. «Мы не намерены вводить пошлины против Индии — это противоречит нашим интересам», — заявил европейский чиновник.

Тем более, что сегодня Трамп заявил о большом прогрессе с другой страной, против которой призывает вводить пошлины - с Китаем.

"Крупная торговая встреча в Европе между Соединёнными Штатами Америки и Китаем прошла очень хорошо! Она скоро завершится. Также была достигнута договорённость по "определённой" компании, которую молодёжь нашей страны очень хотела спасти. Они будут очень рады! Я буду говорить с председателем Си в пятницу. Отношения остаются очень крепкими!" - написал Трамп.

Если на переговорах с Китаем у США лед действительно тронулся, то намерения Белого дома вводить против Пекина вторичные санкции становятся еще более призрачными.

Также президент США сегодня дал понять, что он будет оставаться посредником между Киевом и Москвой.

"Весь разговор придется вести мне. Они (Путин и Зеленский - Ред.) ненавидят друг друга так сильно, что не могут дышать, так что мне придётся вмешаться", - сказал Трамп.

Этим заявлением Трамп, во-первых, констатирует, что двухсторонняя встреча президентов Украины и России, похоже, не произойдет - хотя ранее он предлагал ее провести. Во-вторых, если Трамп действительно собирается и дальше мирить Киев и Москву, вряд ли он перейдет к жестким вторичным санкциям (с их введением статус "миротворца" в этой войне президент США скорее всего потеряет, по крайней мере в глазах Москвы, а также Китая с Индией).