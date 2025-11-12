В Украине наблюдается новое обострение вокруг языковой темы.

Причиной стали предложенные правительством Юлии Свириденко изменения в украинский перевод Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств, чтоб исключить оттуда русский язык. Однако затем процесс рассмотрения законопроекта был резко приторможен по инициативе самого Кабмина.

Хартия - это документ Совета Европы, направленный на сохранение и развитие т.н. региональных языков или языков нацменьшинств, которые традиционно используются в пределах "определенной территории" гражданами, чья общая численность меньше остального населения страны.

Кабмин 13 октября внес проект с законодательными новеллами, однако некоторое время спустя его убрали из повестки дня работы Верховной Рады.

Это решение вызвало бурю негодования среди сторонников полного вытеснения русского языка из Украины.

Дело в том, что сейчас, согласно украинскому законодательству, положения хартии применяются к 13 языкам, среди которых - и русский. И на этот документ СЕ часто ссылались защитники прав русскоязычных при начатой еще при президенте Петре Порошенко усиленной украинизации. Это, впрочем, игнорировалось - как и ссылки на статью 10 Конституции.

Тем не менее, упоминание русского языка в хартии было существенным раздражителем для лоббистов тотальной украинизации, убрать который они давно хотели.

Решено это было сделать под предлогом, что якобы неправильно переведено название хартии на украинский язык. Вместо названия "Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств" предлагается другое: "Европейская хартия региональных или миноритарных языков". Плюс меняется список языков, охваченных хартией. Русский оттуда убрали. Вносятся изменения и в законы, где упоминается нынешнее название хартии.

Активным лоббистом правительственного законопроекта стал парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, возглавляемый народным депутатом Никитой Потураевым ("Слуга народа").

Он же и сообщил, что под давлением неких функционеров Совета Европы вице-премьер по вопросам интеграции Тарас Качка и глава госслужбы по этнополитике и свободы совести (ГСУЭСС) Виктор Еленский попросили руководство Рады убрать кабминовский законопроект из повестки дня.

"У Москвы нашлись неожиданные союзники - в Брюсселе и Страсбурге. Прибегая к прямому шантажу украинских чиновников - мол, "сокращение" перечня защищенных языков заблокирует переговоры о членстве Украины в ЕС - какие-то почти анонимные "эксперты" и бюрократы из евроструктур уже во второй раз вынуждают Украину отказаться от корректировки текста хартии (и "по букве", и "по духу")", - комментировал происходящее Потураев на своей странице в Facebook.

Причем он признал, что это происходит уже второй раз. Предыдущую редакцию законопроекта, подготовленную правительством премьера Дениса Шмыгаля, также не стали рассматривать в Раде.

На это также наложась информации в СМИ о том, что в подготавливаемом европейцами и украинскими властями плане мирного урегулирования содержатся нормы, которые можно трактовать как согласие Киева на расширение прав русского языка и отмену законов о запрете УПЦ.

Сам Зеленский, правда, этого не подтвердил, заявив, что данный план вообще не видел. Да и его обнародование, которое должно было состояться еще в конце октября, пока затягивается.

Тем не менее, сторонники тотальной украинизации уже бьют тревогу. Тем более, среди них уже давно ходят разговоры, что украинские власти готовы согласиться на возвращение прав русскому языку и УПЦ в качестве условий мирного урегулирования, а потому нужно радикально ускорить внедрение украинизаторских законов, чтоб успеть "застолбить" ситуацию до начала переговоров (подробно об этом мы писали здесь).

Буквально сегодня вышло совместное заявление ряда организаций, который продвигает украинизаторскую повестку, в котором власти обвиняются в попытки провести изменения в законодательстве о языках нацменьшинств, которые, по мнению авторов заявления, расширяют права русского языка в сфере услуг и при официальном использовании на уровне местной власти.

Впрочем, пока совсем непонятно действительно ли есть у Банковой готовность повернуть вспять украинизацию в рамках мирных договоренность.

Часть опрошенных нами депутатов от "Слуги народа" настроена по этому поводу скептически, полагая, что Зеленский не решится на такой шаг, а нынешние движения в плане остановки изменения Хартии и внесения "языковых" пунктов в "мирный план" инициатива не Зеленского, а отдельных европейских деятелей, к мнению которых украинские власти могут и не прислушаться.

В то же время, источник в политических кругах, близкий к Офису президента, допускает, что Киев может, при определенных условиях, согласиться на изменения в языковой и религиозной политики в качестве одного из условий завершения войны.

"Для Зеленского главную роль по условиям завершения войны играют три момента. Первый - гарантии сохранения собственной власти. Второе - послевоенные гарантии безопасности Украины. Третье - вопрос территорий, так как на Банковой опасаются, что слишком большие территориальные уступки по итогам войны могут стать большой внутриполитической проблемой для Зеленского. Все остальные пункты не столь важны. В том числе по языку и церкви. Поэтому если по принципиальным вопросам будут договоренности, то по языку и церкви украинские власти могут пойти на уступки. Другой вопрос, что пока базы для вообще каких-либо договоренностей по завершению войны не просматривается. Но если до них дойдет дело и Европа, и США займут позицию, что по русскому языку нужно менять политику, то Киеву будет трудно этому противостоять", - говорит источник.

Подробнее о языковой ситуации читайте в статье "Страны".

Перевод - вопрос политический

Как уже было сказано, в пояснительной записке к законопроекту № 14120 утверждается, что действующий перевод Хартии якобы некорректен, так как был сделан не с языка оригинала - английского или французского, а с русского. Довольно путанно объясняется, что в базовом тексте слово "minority" (англ.) або "minoritaries" (фр.) не имеет значения "национальные меньшинства". Этот термин-де указывает на "количественное меньшинство", он используется для обозначения меньшего количества людей, говорящих на том или ином языке, а не "для обозначения этнической единицы".

"То есть речь идет не о правах определенного национального меньшинства, а о языке, носителем которого является та или иная группа населения", - говорится в документе.

При этом в украинском переводе хартии нигде не используется словосочетание "национальное меньшинство", а одно из значений minority в английском - это действительно некая группа, отличающаяся от основного населения, например, по этническому, религиозному, или языковому признакам. Более того, в pdf-версии украинского варианта хартии, который можно обнаружить на сайте СЕ, сказано, что перевод в 1992 году осуществлен с английского Е.М. Вишневским (он вообще переводил в то время много документов) и заверен тогдашним начальником юридического управления МИД Александром Чалым.

А вот где упоминается нацменьшинства, так это в законе о ратификации хартии от 2003 года. Именно в нем содержится список языков, к которым применяются положения документа СЕ.

Возможно, уточняющее «национальные» добавили во избежание недоразумений, так как просто «меньшинства» часто используется как сокращение от «секс-меньшинства». Но, по тексту, естественно, понятно, что речь идет именно о национальных меньшинствах.

Инициаторы изъятия русского языка из текста ратификации Хартии Украиной приводят такой аргумент для этого: "закон Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" сосредоточен на языках национальных меньшинств вместо защиты тех языков, которые действительно нуждаются в этом, с учетом положения каждого из них. Тем самым создано пространство и условия для политических манипуляций, направленных на подрыв статуса украинского языка как государственного".

По мнению инициаторов законопроекта, угрожает украинскому русский язык, "объем использования" которого "по многим показателям равен или превышает объемы использования государственного языка, что может привести к вытеснению украинского языка на периферию его функций".

В обновленный перечень языков под охраной Хартии, согласно законопроекту, должны были войти белорусский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит. От себя "гуманитарный" комитет Рады предложил добавить также идиш, а также румейский и урумский языки, распространенные среди греков Приазовья.

Вятрович негодует

Как уже было сказано выше, народный депутат Потураев обвинил неких функционеров СЕ в давлении на украинское правительство, из-за которого оно было вынуждено просить снять собственный законопроект. Один из главных парламентских лоббистов украинизации - народный депутат Владимир Вятрович ("Евросолидарность") призвал руководство парламента все равно рассмотреть проект.

"Верховная Рада и правительство должны проявить субъектность и самоуважение, а не поддаваться давлению анонимных лоббистов российских интересов. Иначе эта власть сама невольно превращается в российских лоббистов. Мы должны наконец покончить с позорным наследием Табачника и Кивалова-Колесниченко и принять этот законопроект", - призвал со своей странице в Facebook Владимир Вятрович ("Евросолидарность").

Среди сторонников украинизации также звучат оценки, что, возможно, дело не в неких "европейских экспертах", надавивших на Киев, а в самой власти, которая по своей воле отказалась уже второй раз от рассмотрения законопроекта.

Тем более, что параллельно появилась информация о подготовке совместного плана ЕС и Украины по прекращению огня, в котором, согласно, например, инсайду "Радио Свобода" есть пункт, что Киев и Москва "усиливают взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий". Правда, официально этот документ пока так и не обнародован, хотя это ожидалось еще в конце октября.

Однако действительно ли есть у властей готовность корректировать языковую политику?

В политических и экспертных кругах есть разные ответы на этот вопрос.

Часть опрошенных "Страной" депутатов от "Слуги народа" сильно сомневаются, что власть намерена идти на серьезные уступки.

"Посты о "мовной зраде", которые идут сейчас со стороны кругов, близких к Порошенко, это больше для внутреннего пиара и мобилизации своего избирателя. Действительно, в Европе есть мнение, что нужно какие-то права русскому языку вернуть и оставить УПЦ в покое. Банковая полностью это мнение игнорировать не может. Но и на реальные уступки идти не собирается. Разве что только в случае, если ЕС поставить возвращение прав русскому языку условием продолжаем финансовой помощи и движения Украины в Евросоюз. Но я очень сильно сомневаюсь, что на такое европейцы пойдут. В любом другом случае, даже если Зеленскому и придет в голову мысль согласится с включением в мирное соглашение пунктов о русском языке и УПЦ, то поднимется большой шум и крики о зраде. И он тут же отступит, как уже не раз бывало", - говорит источник во фракции президентской политсилы.

Также он обращает внимание на то, что основным лоббистом исключения русского языка из Хартии выступает нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев.

В то же время,другой депутат от СН говорит, что позиция Потураева далеко не всеми во власти поддерживается. А сам он находится "под влиянием" еще одного члена "гуманитарного" комитета народного депутата Николая Княжицкого из "Евросолидарности".

Как считает нардеп, проектом об исключении русского языка из Хартии лобби украинизации пытается поставить Зеленского на растяжку.

"Этот законопроект, и возня вокруг него, и сопровождающий ее вой - очередная попытка пропорошенковских кадров усложнить жизнь президенту. Зеленскому придется вести переговоры с РФ, на которых, очевидно, зайдет речь и о положении русского языка, и в этом контексте могут вспомнить и конкретно этот законопроект. И чтобы президент не делал, они объявят его предателем. Отложили сейчас проект - "зрада", а если примем, а потом Зеленский начнет переговоры - "ни шагу назад", а то "зрада". Это беспроигрышный вариант для них (группы влияния Порошенко - Ред.)", - говорит источник.

Еще один источник, близкий к Банковой, считает, что для Зеленского вопросы языка не являются принципиальными.

"Для Зеленского главную роль по условиям завершения войны играют три момента. Первый - гарантии сохранения собственной власти. Второе - послевоенные гарантии безопасности Украины. Третье - вопрос территорий, так как на Банковой опасаются, что слишком большие территориальные уступки по итогам войны могут стать большой внутриполитической проблемой для Зеленского. Все остальные пункты не столь принципиальны. В том числе по языку и церкви. Поэтому если по принципиальным вопросам будут договоренности, то по языку и церкви украинские власти могут пойти на уступки. Другой вопрос, что пока базы для вообще каких-либо договоренностей по завершению войны не просматривается. Но если до них дойдет дело и Европа, и США займут позицию, что по русскому языку нужно менять политику, то Киеву будет трудно этому противостоять", - говорит источник.

Эксперты полагают, что вопросы по языку, в той или иной форме, будут присутствовать в переговорах по завершению войны, когда они возобновятся.

"Споры в обществе идут вокруг территорий, что требует Россия, но никто не обращает внимание на требование т.н.денацификации, под которой в Москве понимают и возвращения прав русского языка. В условиях, когда у Украины более года нет внятных успехов на фронте, не стоит сомневаться, что, случись переговоры, РФ будет ставить вопрос ребром", - прогнозирует политолог Андрей Золотарев.

"Вятрович, как вся группа Порошенко, пытаются простимулировать свой электорат. Это эдакая протомобилизация. Но компромисс между Украиной и Россией будет, вероятно, вписан в некий договор и, если законодательство будет противоречить конкретным пунктам соглашения, его будут менять. И чтобы сейчас не принималось, будет коррекция", - полагает политолог Кость Бондаренко.

Вероятно, именно такого развития событий и опасаются сторонники полного вытеснения русского языка. Тем более, что в последнее время появились опросы, которые показывают, что политика тотальной украинизации дает на практике сильные сбои. И даже молодежь, несмотря на все меры принуждения, не торопится переходить на украинский язык.

Так, по данным исследования Госслужбы качества образования Украины, в школах Киева заметно снизился уровень использования украинского языка на переменах и даже уроках как учениками, так и учителями. Общаются на русском языке 24% учителей на уроках и 40% на переменах. Среди киевских учеников этот процент еще выше: 66% на уроках и 82% на переменах общаются на русском языке. В целом по Украине эти цифры также значительны: на уроках на русском говорят 40% учеников, на переменах – 52%. Только 18% столичных школьников отметили, что говорят исключительно на украинском языке.

"Молодое поколение использует русский язык даже чаще, чем их родители", - констатировал заместитель руководителя секретариата уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко.

Все это ставит под большой вопрос основной тезис сторонников украинизации, о том, что сам народ отторгает русский язык и не хочет на нем говорить.