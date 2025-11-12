Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести инициировала принятие законопроекта, укрепляющего роль русского и других языков национальных меньшинств.

Об этом говорится в заявлении ряда общественных организаций, продвигающих повестку украинизации, которое приводит на своей странице в Facebook нардеп Владимир Вятрович.

В заявлении сказано, что Госэтнополитики разослало на согласование министерствам и ведомствам языковой законопроект, который предусматривает применение языков нацменьшинств в сферах предоставления услуг, в научных изданиях и конференциях.

"Причем речь идет отнюдь не о венгерском, румынском или польском языках, а и о других языках, прежде всего русском", - говорится в заявлении.

Также этот законопроект, внося изменения в закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины", делает необязательным применение украинского языка во время выступлений на заседаниях местных советов и других официальных мероприятиях власти. В местах традиционного проживания национальных меньшинств "акты органов и должностных лиц местного самоуправления нормативного характера дублируются на языке соответствующего национального меньшинства (сообщества)".

Напомним, ранее Верховная Рада сняла с рассмотрения законопроект о лишении права русского языка на защиту государства в рамках Европейской хартии языков нацменьшинств. Это произошло, как заявлялось, после требований из Европы.

О причинах такого поворота политики властей мы писали в отдельном материале.