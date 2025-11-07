Исполком городского совета Днепра запретил публичное использование русскоязычного контента в городе.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской в Facebook.

Отмечается, что мораторий был введён по инициативе языкового омбудсмена и местных жителей. Документ направлен на защиту украинского информационного пространства от влияния государства-агрессора и ликвидацию последствий длительной русификации.

"До момента полного прекращения оккупации территории Украины публичное использование любых культурных продуктов, созданных или воспроизводимых на русском языке, на территории Днепровской громады запрещается", - сказано в решении.

По словам Ивановской, вопрос принятия этого документа назрел уже давно.

"Днепр - это город-форпост Украины, он показал свой характер и пример гражданской ответственности. Такое решение давно актуально, ведь публичное использование русского языка в культурном пространстве воспринимается гражданами как неуважение к памяти погибших защитников Украины и морально неприемлемо в условиях полномасштабной войны. Это вопрос национальной безопасности, достоинства и памяти о жертвах российской агрессии", - заявила омбудсмен.

Ранее мы сообщали, что Ивановская составила акт и протоколы на блогершу Анну Алхим (настоящее имя Анна Алхимова) за ведение социальных сетей на русском языке.

Между тем, как заявили в Минобразования, менее половины молодежи сейчас говорит на украинском языке.