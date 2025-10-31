Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская составила акт и протоколы на блогершу Анну Алхим (настоящее имя Анна Алхимова) за то, что та ведет свои социальные сети на русском языке.

Об этом сообщила в своем Инстаграме народный депутат из партии "Голос" Наталья Пипа.

По словам Пипы, за нарушение языкового законодательства 34-летней Алхим грозит штраф.

Блогер довольно давно переехала жить в Дубай.

Весной мы рассказывали, что полиция открыла уголовное производство против Алхим за разжигание национальной розни. "Преступление" блогерши заключалось в том, что на крестинах, куда ее пригласили, она закатила глаза и не слышно для камеры пробормотала что-то неразборчивое, когда ведущий предложил ей спеть песню на украинском языке. После этого военнослужащий Александр Будько написал заявление на нее в СБУ и Офис генерального прокурора.

Что касается Пипы, то она была автором скандального законопроекта №12086, обязывающего школьников и учителей общаться во время перемен по-украински. Депутат хотела учителей обязать делать замечания детям, которые говорят на русском.