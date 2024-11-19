Появились подробности законопроекта №12086, обязывающего школьников и учителей общаться во время перемен по-украински.

Подробности приводит "Судебно-юридическая газета".

Документ вводит в закон "Об образовании" понятие "украиноязычной среды" и обязывает всех работников учебных заведений, а также школьников и их родителей ее "создавать" и поддерживать.

В частности, делать замечания детям, которые говорят на русском.

"Что это значит для учителей? Не переходить на русский на переменах, в столовой, в частном общении на территории школы – вы ведь все еще на рабочем месте. Также учителя и директора могут проводить просветительские мероприятия, призывать учеников общаться на украинском и делать замечания, когда слышат русский у детей. Что это значит для родителей? Родители учеников обязаны привлекаться к созданию и поддержке в учебном заведении украиноязычной среды", – указала народный депутат Наталья Пипа, автор законопроекта.

Также Кабинет министров и центральные органы исполнительной власти обязаны будут разработать систему измерения "речевых компетенций" детей.

Ранее Рада приняла закон о дошкольном образовании. Он разрешает учиться на языках нацменьшинств, кроме русского.

Кроме того, в Украине заявляли, что русскому языку не найдется места в освобожденном Крыму - там будут господствовать только украинский и крымско-татарский.