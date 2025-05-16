Полиция открыла уголовное производство против блогера Анны Алхим (настоящая фамилия Алхимова) за разжигание национальной розни.

Об этом написала в своих соцсетях народный депутат Наталья Пипа.

"Против Алхим полиция открыла уголовное производство за разжигание национальной розни. Следим за ситуацией дальше", - сказано в публикации Пипы.

"Преступление" 33-летней Алхим состоит в том, что на крестинах, куда ее пригласили, она закатила глаза и не слышно для камеры пробормотала что-то неразборчивое, когда ведущий предложил ей спеть песню на украинском языке.

"Ты должна спеть какой-нибудь трек. Это должно быть на украинском языке. Это не должен быть гимн Украины, даже если ты его знаешь", - сказал тамада, и перед фразой о гимне Анна закатывает глаза.

После этого инцидента военнослужащий и бывший главный герой 13-го сезона шоу "Холостяк" Александр Будько написал заявление на нее в СБУ и Офис генерального прокурора, о чем сообщил на своей странице в Threads.

Известный по прозвищу Терен ветеран опубликовал фото искового заявления, в котором обвинил блогершу в правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, - то есть в коллаборационистской деятельности.

"Пока СНБО готовит санкции, народ действует! Надеюсь, что дело не вернут", - написал Будько.

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