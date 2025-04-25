В Киеве женщина по имени Ирина Сухарева затеяла перебранку с мальчиком, поскольку ей не понравилось, что он слушал под ее окном русский рэп.

Об этом она написала в своем Фейсбуке.

Как с сказано в посте, утром после обстрела Киева она услышала "русское дерьмо" прямо в своей квартире, подошла к окну и увдела, как под домом мальчик смотрит на телефоне музыкальный клип. Сухарева попросила его отойти от ее окон, потому что ей "неприятно это слышать". В ответ ребенок якобы назвал ее @банутой и послал на три буквы. Она выбежала на улицу и сообщила мальчику, что воевала сама, воевал её сын и он погиб. На что, по ее словам, ребенок ответил: "Если ты воевала и твой сын, то мне плевать. Я что, не должен любить русское?"

"Мне страшно, кому мы оставляем страну!.. У меня случился шок, я едва сдерживалась, чтобы не ударить его... Я едва дошла до квартиры, у меня началась паника, начался сердечный приступ... Я точно знаю, что так этого не оставлю, я хочу увидеть родителей. Эта сопля разговаривала со мной на ты и матом, со старшей женщиной - только за то, что попросила отойти от окон", - пожаловалась Сухарева подписчикам.

Также она опубликовала видео своего общения с ребенком, на котором она ведет себя довольно агрессивно. На видео нет описанного в посте начала конфликта с матерной бранью, а в кадре мальчик спокойно говорит, что он не оскорблял женщину.

Во время диалога на видео ребенок ни разу не употребляет ругательств, в то время как женщина несколько раз грубо обращается к нему, называя сукой и ублюдком, и угрожает, что напишет заявление в полицию, найдет его родителей, сходит к нему в школу, не оставит его в покое и выражает сожаление, что не может его ударить.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина избил женщину, которая слушала российскую музыку. Нападавший оказался сотрудником ТЦК.

Также мы публиковали кадры, как в Одессе женщина покрыла матом подростков за песни на русском языке.