В Одессе на Дерибасовской женщина громко возмущалась подростками, обильно матерясь. Ее гнев вызвало то, что они слушают музыку и говорят на русском языке.

Видео женщина опубликовала в соцсети.

"Путин не дошел до Одессы благодаря тем, кто пропал без вести, в плену и кто погиб. Здрасьте! А они разговаривают на русском языке и поют русские песни. Это же сколько еще таких пиз@юков должны умереть, чтобы в них ракеты поприлетали, чтобы они поняли, что не нужно разговаривать на русском, чтобы Путин не приходил и не защищал русский язык! Большой вопрос", - заявила женщина.

"Путинский х@й у вас в ушах, дебилы. Если это будущее моей страны, то пускай оно идет нах@й! Сука, ё@аные вы@лядки! Паразитирующая х@йня на лице Одессы", - говорит она в другом ролике.

В Одессе на Дерибасовской и около Потемкинской лестницы традиционно собирается молодежь, танцует и поет песни, причем на разных языках: русском, украинском и английском.

На днях известная активистка украинизации Лариса Ницой затеяла спор на тему языка с русскоязычным таксистом, который, как оказалось, был участником войны.

Между тем в Кабмине не нашли законных оснований для запрета музыки на русском языке на иностранных стриминговых платформах.