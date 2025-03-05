На сайте Кабинета министров в феврале набрала необходимые 25 тысяч голосов петиция с призывом заблокировать в Украине музыку на русском языке, в том числе украинских артистов. Автор петиции в призыве имел в виду блокировку музыки на стриминговых платформах Apple Music, Spotify и других.

Автор призыва указал в ней, что "русскоязычная музыка может нести идеи и послания, вредящие украинской идентичности и формирующие негативное отношение к нашему государству". А прослушивание русскоязычной музыки, по его словам, "финансирует агрессора".

Правительство отреагировало на призыв, заявив, что в Украине нет законодательных оснований для запрета музыки на русском языке.

"На сегодняшний день в международном праве, украинском законодательстве и в правилах вещания иностранных платформ отсутствуют правовые основания для запрета или других форм ограничения музыкального продукта по языковому признаку. Однако в целях обеспечения информационной и национальной безопасности Украины существует необходимость усовершенствования нормативной и законодательной базы, в частности, путем введения мер, направленных на ограничение свободного распространения контента страны-агрессора, в частности, музыкальных произведений, песен, музыкальных видеоклипов и т.д.", - говорится в ответе.

Кабмин поручил министерствам культуры, цифровизации и юстиции "дополнительно проработать указанный вопрос".

Напомним, летом 2023 года Киевский городской совет принял решение о запрете русских песен в публичных местах столицы.

Тем же летом в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о запрете использования российского музыкального продукта в заведениях торговли, общественного питания и сферы услуг и ужесточении за это ответственности.