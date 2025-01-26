Депутат Европарламента из ФРГ Нела Риль обвинила популярную подростковую песню "Сигма бой" из России в пропаганде патриархальных и пророссийских ценностей.

Об этом она заявила в своем выступлении.

По словам Риль, песня очень вредна, в особенности - для украинской молодежи.

"Россия поняла, как внедрить эти идеи в общество: ориентируйтесь на молодых украинцев в их телефонах, изменяйте истории, которые украинцы рассказывают своему собственному обществу. На прошлой неделе министр культуры Украины обратил мое внимание на то, что культурное наследие включает в себя не только книги по истории и музеи, но и украинский язык, музыку, а также нынешних украинских деятелей. Россия нацелена на все это. Здесь ЕС должен оказать решительную поддержку и бороться даже с такими незаметными проникновениями и фальсификациями", - заявила евродепутат.

Как известно, трек "Сигма Бой" российских блогеров Betsy и Марии Янковской недавно набрал огромную популярность в ТикТок по всему миру и собрал более 60 миллионов просмотров на YouTube. В песне поется о парне, с которым хотят потанцевать "все девчонки".

Также раскрутке композиции в сети способствовали известные европейские блогеры, которые использовали песню в своих видео.

Напомним, ранее видеохостинг YouTube заблокировал каналы российских певцов Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса, Шамана (настоящее имя Ярослав Дронов) и актера Вячеслава Манучарова, который ведет собственное шоу "Эмпатия Манучи", в котором берет интервью и знаменитостей.