Прокуроры 14 американских штатов подали в суд на TikTok, обвинив социальную сеть в "нанесении ущерба" психическому здоровью подростков. Они утверждают, что соцсеть вызывает привыкание и привязывает детей к своему приложению, намеренно вводя общественность в заблуждение относительно безопасности длительного использования.

Об этом сообщает ВВС.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что молодые люди по всей стране погибли или получили травмы, выполняя челленджи из TikTok, а многие другие чувствовали себя "грустными, тревожными и подавленными" из-за вызывающих привыкание функций TikTok. Она привела в пример 15-летнего мальчика, который погиб в Манхэттене во время "серфинга в метро" - катания на крыше движущегося вагона поезда. Позже его мать нашла в его телефоне видео TikTok с подобными видео.

"TikTok утверждает, что их платформа безопасна для молодых людей, но это далеко не так", - заявила Джеймс.

В иске названы проблемными следующие функции приложения:

оповещения, которые нарушают сон;

исчезающие видео, которые заставляют пользователей часто проверять платформу;

фильтры красоты, которые позволяют пользователям улучшать свою внешность.

Хотя TikTok продвигал инструменты, направленные на то, чтобы помочь пользователям ограничивать время, проведенное за экраном, он преувеличил их эффективность, говорится в иске.

В иске содержится просьба к суду запретить TikTok действовать подобным образом и ввести против него финансовые санкции.

TikTok отреагировал на иск и заявил, что категорически не согласен с утверждениями прокуроров.

"Мы гордимся и по-прежнему глубоко привержены работе, которую проделали для защиты подростков, и мы продолжим обновлять и улучшать наш продукт", - заявила компания.

В мае прошлого года в США начали запрещать эту соцсеть. Штат Монтана стала первым, который решил ее заблокировать.

А в Администрации президента США считают, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности страны.