Четверть местных советов в Украине проводят заседания на русском. Языковой омбудсмен возмутился
Множество местных советов в Украине применяют русский язык во время заседаний, что возмутило языкового омбудсмена Тараса Креминя.
Секретариат уполномоченного по правам государственного языка прослушал записи пленарных заседаний 50 местных советов в десяти областях Украины и зафиксировал русский язык в 24% из них.
В список "нарушителей" попали горсоветы Запорожья, Кропивницкого, Белгород-Днестровского и Болграда (Одесская область), Новгород-Северского (Черниговская область), Самара (Днепропетровская область) Вышгорода (Киевская область) и другие.
Отмечается, что по-русски там говорят не только представители местных властей, но и присутствующие на заседаниях граждане.
Требование использовать в местных советах только украинский язык вступило в силу летом 2024 года.
Ранее Тарас Креминь заявил, что использование и русского, и украинского языков - это "языковая шизофрения".
Также языковой омбудсмен говорил, что в Украине усилят контроль за использованием украинского языка в интернете.
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