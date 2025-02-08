Множество местных советов в Украине применяют русский язык во время заседаний, что возмутило языкового омбудсмена Тараса Креминя.

Секретариат уполномоченного по правам государственного языка прослушал записи пленарных заседаний 50 местных советов в десяти областях Украины и зафиксировал русский язык в 24% из них.

В список "нарушителей" попали горсоветы Запорожья, Кропивницкого, Белгород-Днестровского и Болграда (Одесская область), Новгород-Северского (Черниговская область), Самара (Днепропетровская область) Вышгорода (Киевская область) и другие.

Отмечается, что по-русски там говорят не только представители местных властей, но и присутствующие на заседаниях граждане.

Требование использовать в местных советах только украинский язык вступило в силу летом 2024 года.

Ранее Тарас Креминь заявил, что использование и русского, и украинского языков - это "языковая шизофрения".

Также языковой омбудсмен говорил, что в Украине усилят контроль за использованием украинского языка в интернете.

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