В Украине могут усилить контроль за использованием украинского языка в интернете.

Об этом заявил мовный омбудсмен Тарас Креминь в интервью телеканалу "Новини.LIVE".

По его словам, "новые регуляции" будут касаться, в частности, видеоплатформ, таких как YouTube и TikTok. Он также подчеркнул, что эти изменения – "важный шаг на пути к евроинтеграции".

"Мы должны бороться за соборность и украинских детей, которые, к большому сожалению, используют русскоязычные программы - будь то мультфильмы или сериалы, - мобильными приложениями, скажем, в распространенных соцсетях типа TikTok. Мы должны работать над тем, чтобы такого было меньше. Для этого, я думаю, будет существенно изменено украинское законодательство, потому что вопрос регулирования украинского языка в интернете - это один из важнейших компонентов нашего вхождения в европейское сообщество", - заявил Креминь.

Ранее сегодня представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что в Украине намерены исключить русский и белорусский языки из перечня охраняемых Европейской хартией региональных или миноритарных языков. При этом в обновленный перечень охраняемых языков войдут болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит.

Также мы сообщали, что в Украине в рамках евроинтеграции перестали дублировать на русском языке информацию на железнодорожных билетах. Место русского занял английский.