В рамках евроинтеграции "Укрзализныця" убрала русский язык с железнодорожных билетов
На железнодорожных билетах информация больше не дублируется на русском языке.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Тимур Ткаченко.
"Теперь информация на проездных документах будет дублироваться на украинском и английском", - написал чиновник.
Он считает, что "это важный шаг в рамках евроинтеграции".
Ткаченко также опубликовал образец такого билета, который напечатали к предстоящему сегодня ночью поединку между боксерами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
"Отказ от дубляжа на русском языке является не только символическим, но и практическим шагом для утверждения украинского языка как единственного государственного. Использование английского способствует интеграции в международное пространство, улучшает удобство иностранных пассажиров и демонстрирует европейские стандарты обслуживания. Это не финальный внешний вид билета, он будет несколько усовершенствован, однако главное сейчас – отсутствие на нем русского", - добавил Ткаченко.
Между тем, по данным языкового омбудсмена, в Украине уменьшилось количество людей, считающих украинский язык родным - по крайней мере, среди участников образовательного процесса.
В ноябре мы сообщали, что киевские лицеи собирают на утилизацию издания классики русской литературы.