На железнодорожных билетах информация больше не дублируется на русском языке.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Тимур Ткаченко.

"Теперь информация на проездных документах будет дублироваться на украинском и английском", - написал чиновник.

Он считает, что "это важный шаг в рамках евроинтеграции".

Ткаченко также опубликовал образец такого билета, который напечатали к предстоящему сегодня ночью поединку между боксерами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

"Отказ от дубляжа на русском языке является не только символическим, но и практическим шагом для утверждения украинского языка как единственного государственного. Использование английского способствует интеграции в международное пространство, улучшает удобство иностранных пассажиров и демонстрирует европейские стандарты обслуживания. Это не финальный внешний вид билета, он будет несколько усовершенствован, однако главное сейчас – отсутствие на нем русского", - добавил Ткаченко.

Между тем, по данным языкового омбудсмена, в Украине уменьшилось количество людей, считающих украинский язык родным - по крайней мере, среди участников образовательного процесса.

В ноябре мы сообщали, что киевские лицеи собирают на утилизацию издания классики русской литературы.