Уже сегодня, в ночь в субботы на воскресенье, состоится бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Главное о бое, характеристики спортсменов, прогноз, когда и где смотреть поединок – в обзорном материале "Страны".

Что известно о бое Усик – Фьюри

Спортсмены сойдутся в ринге второй раз за 2024 год.

Поединок, который пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, носит статус реванша, который попытается взять Фьюри после победы Усика в мае.

Весной Александр победил по очкам и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Кратко напомним о том поединке. В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун. После серии ударов британский боксер повис на канатах, рефери отсчитывал британцу до восьми, бой возобновился, но тут же раздался гонг, что спасло Тайсона. Но британец продержался до конца боя и сразу же потребовал реванша.

На кону сегодняшнего боя — пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирного боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которыми сегодня владеет украинец.

Помимо авторитетности спортсменов и высоких ставок, бой будет примечателен тем, что впервые впервые в истории его будет судить искусственный интеллект.

На битву взглядов, которая состоялась в октябре, Усик появился в образе персонажа компьютерной игры "Хитмен" и снятого по ее мотивам одноименного фильма, по сюжету которого главный герой получил заказ на убийство президента России.

Общий фонд реванша считается огромнейшим даже для мира профессионального бокса — $ 191 млн, по данным британского издания TalkSPORT.

Гонорары будут распределяться уже в пользу действующего чемпиона: 114 млн долларов достанется Усику, 76 млн долларов – Фьюри.

Кто такие Александр Усик и Тайсон Фьюри

Александр Усик

Параметры:

Рост: 191 см

Размах рук: 198 см

Возраст: 37 лет

Национальность: Украина

Усик прославился не только как чемпион в тяжелом весе, но и как один из лучших боксеров всех времен в категории до 90 кг (крузервейт). Его уникальная техника, скорости и умение вести бой на дистанции позволили ему стать абсолютным чемпионом мира в крузервейте, а затем, без особых проблем, перейти в тяжелый вес.

Усик одержал победы над такими звездами, как Энтони Джошуа (две победы — в 2021 и 2022 годах), и демонстрировал исключительное мастерство в ринге.

Тайсон Фьюри

Параметры:

Рост: 206 см

Размах рук: 216 см

Возраст: 36 лет

Национальность: Великобритания

Фьюри — это гигант с уникальными характеристиками для своего роста. Его комбинация силы, мобильности и умения работать на ногах вызывает восхищение в боксерском мире. Тайсон стал популярным после сенсационной победы над Владимиром Кличко в 2015 году, когда он отнял у украинца титул чемпиона мира.

Фьюри также вернулся после длительного перерыва, победив Деонтея Уайлдера в 2018, а затем в 2020 году завершил трилогию с американцем уверенной победой.

Его харизма и психологическая устойчивость сделали его одним из самых ярких боксеров современности.

Какие шансы на победу у обоих боксеров: прогнозы

Бой между Усиком и Фьюри вызывает множество вопросов, и обоим бойцам предстоит продемонстрировать свои лучшие качества.

Усик — это быстрый и технически совершенный боксер с прекрасным ударом и хорошей защитой, способный контролировать ход боя с дистанции. Он прекрасно работает на ногах и чувствует ритм боя, что делает его опасным противником для любого тяжеловеса.

Фьюри же, в свою очередь, обладает физическими данными, которые делают его уникальным в тяжелом весе. Его рост и размах рук дают ему преимущество в длине дистанции, а его способности к маневрированию в ринге, несмотря на его размеры, позволяют ему эффективно работать как в атаке, так и в защите.

Тайсон Фьюри также известен своей психической устойчивостью и умением выходить из самых сложных ситуаций — его победа над Уайлдером является тому ярким примером.

Так как Усик предпочитает вести бой на средней дистанции, Фьюри постарается максимально использовать свою длину рук и мощь, чтобы загнать Усика в углы ринга и минимизировать его маневренность.

Все будет зависеть от того, насколько удачно Усик сможет контролировать дистанцию и наносить точные удары, избегая при этом попадания в атаку Фьюри.

Прогнозы на бой варьируются, но большинство экспертов склоняются к тому, что все решится в поздних раундах.

Согласно прогнозам букмекеров, наиболее вероятный исход поединка - победа Усика по очкам. Средний коэффициент - 2.65.

Успешный реванш для Фьюри оценивается в 4.80.

Ничья в поединке маловероятна - 15.00.

Впрочем, в конечном итоге, многое зависит от того, кто сможет навязать свою тактику и быть готовым к непредсказуемым моментам, которые обязательно будут в этом поединке.

Во сколько бокс Усик — Фьюри

Спортивный вечер начнется в 19:00 по киевскому времени.

Главное событие — бой между Усиком и Фьюри — стартует в около 01:00 воскресенья, 22 декабря.

Где смотреть бой Усик vs Фьюри

Как и в минувший раз, бой не будет показан бесплатно в публичном доступе.

Трансляция из Эр-Рияда будет организована на стриминговом канале "Megogo Гонг".

Показ откроется по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" і "MEGOPACK XL".