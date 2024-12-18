Бой украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде впервые в истории будет судить искусственный интеллект.

Об этом сообщил в соцсети Х глава управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

По словам чиновника, такой судья "будет свободен от предубеждений и человеческих ошибок".

"Впервые за боем будет следить судья на базе искусственного интеллекта. Свободный от предвзятости и человеческих ошибок", - сказано в публикации.

При этом финальный результат противостояния будет зависеть от обычных судей.

Ранее мы рассказывали, что в октябре Усик на пресс-конференции, приуроченной к бою-реваншу с Фьюри, появился в образе персонажа компьютерной игры "Хитмен" и снятого по ее мотивам одноименного фильма, по сюжету которого главный герой получил заказ на убийство президента России.

Напомним, в ночь на 19 мая Усик победил британца и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Усик защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF и отобрал у Фьюри титул WBC.

Фьюри тогда говорил, что его сопернику присудили победу, "потому что Украина находится в состоянии войны". Британский боксёр считает, что выиграл поединок он.