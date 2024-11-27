Киевские лицеи сдают на макулатуру книги с произведениями русской литературы в рамках акции "Согрей нашего бойца". За вырученные средства покупают термогрелки для военных.

Об этом сообщает в Фейсбуке Киевский городской совет.

"Ученики и педагоги киевских лицеев №130 и №15 присоединились к акции "Согрей нашего бойца", собрав около 1,3 тонн русской литературы. Все собранные книги были переданы на переработку, а полученные средства направлены на закупку термогрелок для защитников", - сказано в публикации.

Сбор классики на макулатуру прокомментировала депутат Киевского городского совета Олеся Пинзенык.

"Минус почти 1,3 тонны пушкиных и лермонтовых собрали вместе с лицеями №130 и №15. Это все сдали на переработку, и за полученные средства мы купим грелки для наших бойцов в рамках акции "Согрей нашего бойца". Война еще не окончена, и мы должны помогать всем, чем можем. Всегда будем рады вашему участию в помощи ВСУ", - заявила она.

В публикации сказано, что сбор книг для уничтожения продолжается.

Ранее мы сообщали, что за 2022-2023 годы в библиотеках Черниговской области списали почти 390 тысяч книг на русском языке.

А по данным на февраль 2023 года в библиотеках Украины списали около 19 миллионов книг, среди них 11 миллионов – на русском языке.