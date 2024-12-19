В Украине уменьшилось количество людей, считающих украинский язык родным.

Об этом сообщил мовный омбудсмен Тарас Креминь на своем сайте и привел соответствующую статистику среди участников образовательного процесса.

"К сожалению, в этом году начали проявляться признаки замедления украинизации", – отметил Креминь.

По его словам, одним из ключевых признаков этого является сокращение доли участников образовательного процесса, которые считают украинский язык родным. Среди учащихся доля таковых снизилась на 17%, среди родителей школьников – на 11%, среди учителей – на 8%.

Также омбудсмен сообщил об уменьшении показателей использования украинского языка не только в образовательной среде, но и в интернет-пространстве. В социальных сетях вырос объем русского языка.

"Показательно, что только 37% учеников общаются с друзьями на украинском языке, а 39% – дома. Кроме того, на 10% уменьшилось количество учеников, предпочитающих украинский язык в интернете", – поделился статистикой языковой омбудсмен.

Как мы писали, сейчас резко уменьшается и количество молодых носителей украинского языка или изучающих его. Так, 300 тысяч школьников покинули Украину накануне 2024/2025 учебного года.

А в прошлом году в "ДНР" во всех школах перестали изучать украинский язык, так как его никто не выбрал в качестве факультатива.