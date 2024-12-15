Народный депутат Украины Юрий Бойко, возглавляющий в Верховной Раде депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир" раскритиковал ограничения на использование русского языка, давление на Украинскую православную церковь, снос памятников и переименования городов.

Соответствующее заявление нардеп записал на видео и опубликовал в соцсети TikTok.

Бойко заявляет, что "всё больше людей поддерживают нас – тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране".

"Несколько лет назад мы были свидетелями, как сносили памятники Колумбу, открывателю Америки, в самой Америке. Похожие наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается", – говорит депутат.

Ранее Бойко предложил помощь таксисту, уволенному из Bolt после языкового скандала.

Напомним, после российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине запретили партию ОПЗЖ, основателем и сопредседателем которой был Бойко.