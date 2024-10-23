115 представителей культуры, искусства и науки Одессы подписали обращение к ЮНЕСКО и Владимиру Зеленскому с призывом отложить решение вопроса о сносе городских памятников и переименования улиц до конца войны.

Текст обращения публикует итальянское издание Il Foglio.

В обращении на имя гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле и президента Зеленского сказано, что решения о демонтаже монументов и присвоении улицам новых названий были приняты без публичных консультаций.

"Можно многое сказать о деколонизации Украины, но применительно к Одессе, большая часть исторического центра которой была построена при императорской российской администрации (как отмечает ЮНЕСКО), эта программа стирания представляет собой опасный скользкий путь. Поспешное применение этого нового законодательства, которое оставляет достаточно места для двусмысленности толкований, ставит под угрозу значительную часть всемирного наследия Одессы и ее полифонический космополитический дух", - говорится в обращении.

Среди подписавших документ организатор акции против переименования улиц и сноса памятников в Одессе, журналист и общественный деятель Леонид Штекель, художник Михаил Рева, главный дирижер Одесского филармонического оркестра Хобарт Эрл, одесский историк Александр Бабич, глава научного отдела Одесского художественного музея Кирилл Липатов, а также дочь и внук писателя Исаака Бабеля.

Напомним, в Одессе сейчас хотят демонтировать очередные 19 памятников, в том числе памятник Александру Пушкину, установленный на деньги жителей города.

Инициатором сноса выступает ОВА, однако мэр Геннадий Труханов против такого шага. Против уничтожения памятников выступал и продюсер Александр Роднянский.