У мэра Львова Андрея Садового возник конфликт с "Правым сектором".

На днях в одном из интервью градоначальник заявил, что националистические движения в Украине финансируются Россией, чтобы дестабилизировать Украину.

Так мэр Львова прокомментировал тему создания "языковых патрулей" и в целом нового витка ужесточения языковой политики в стране.

"Эта тема всегда эксплуатировалась пророссийскими силами или теми, кто получал финансирование со стороны страны-агрессора. Они будет вбрасывать миллиарды, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Потому что они уже поняли, что они не смогут захватить нас, как они это планировали, поэтому они будут вбрасывать средства в поддержку разных националистических, радикальных движений, будут поддерживать а-ля милитарные организации под своим ракурсом, и будут тратить миллиарды на пропаганду. К этому нужно быть готовым, нужно это понимать", – сказал Садовый.

Позже в соцсетях появилось видео, датированное 31 октября. На нём глава львовского областного штаба "Правого сектора" Иван Смага перед входом в ратушу Львова заявил, что в Украине "будут править только националисты".

И, фактически, пригрозил Садовому смертью.

"Неуважаемый Андрей Садовый, мои собратья говорили этот вопрос не поднимать. Упаси Бог, если ещё раз будет сказано, что, возможно, националистические движения или а-ля милитарные структуры будут финансироваться из московского кармана – это будет последнее, что вы скажете в своей жизни. Я не говорю от всех, я говорю от себя", - заявил Смага.

Ранее Forbes предрёк в Украине мятеж националистов, если войну закончат по формуле "НАТО в обмен на территории".

Напомним, член "Правого сектора" хочет запретить ТикТок в Украине из-за роликов с жалобами бойцов ВСУ.