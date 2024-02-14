Между мэром Львова Андреем Садовым и вице-спикером польского Сейма Петром Згожельским продолжилась пикировка из-за поляков, высыпающих зерно из украинских фур.

Свой ответ оппоненту Садовый опубликовал в Фейсбуке.

Конфликт начался с того, что, как мы писали, львовский мэр назвал польских фермеров, которые рассыпали украинское зерно на границе, "пророссийскими провокаторами".

В ответ вице-спикер заявил, что мэр Львова часто говорит на "бандеровском языке, который не должен использоваться в Украине".

Садовой в ответ на ответ написал, что не намерен продолжать "хайповый спор".

"Это новый термин ("бандеровский язык"), который мы еще не слышали от публичных лиц. Особенно удивительно услышать это от представителя новой правительственной коалиции… Я не могу и не буду начинать с господином вице-спикером очередной хайповый спор. Чем больше мы будем об этом говорить, тем больше болгарок (срезающих замки на фурах с зерном – Ред.) появится на границе", – заявил Садовой.

Ранее мы приводили более полный комментарий Згожельского в адрес Садового.

Напомним, 11 февраля стало известно, что польские фермеры на границе срезают замки на украинских зерновозах, чтобы из них высыпалась пшеница.