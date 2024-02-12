Мэр Львова назвал "пророссийскими провокаторами" польских фермеров, которые высыпали зерно из украинских фур
Мэр Львова Андрей Садовый назвал польских фермеров, которые высыпали украинское зерно из фур на границе, "пророссийскими провокаторами".
Такое заявление мэр Львова сделал в своем телеграм-канале.
"Назовем вещи своими именами. На этом фото - украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается. Украинцы буквально поливают кровью поля, которые родят это зерно. Собирать пшеницу на поле, которое видело войну - это как работать сапером. Такие действия - низость и позор", - написал Садовый.
Как сообщали украинские водители на границе, поляки вчера срезали болгаркой замки и таможенные пломбы на фурах, в результате чего из каждой машины высыпалось "по тонны три зерна".
Ранее мы писали, что польские фермеры начали блокировать движение через границу не только фур, но и легковых авто и автобусов. В частности, на пункте "Медыка" протестующие заявили, что будут пропускать по одному грузовому автомобилю, одному автобусу и одному легковому автомобилю в час. На остальных КПП блокируются только фуры.
А сегодня польские фермеры планируют заблокировать движение фур через пункт пропуска "Зосин-Устилуг".