Мэр Львова Андрей Садовый назвал польских фермеров, которые высыпали украинское зерно из фур на границе, "пророссийскими провокаторами".

Такое заявление мэр Львова сделал в своем телеграм-канале.

"Назовем вещи своими именами. На этом фото - украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается. Украинцы буквально поливают кровью поля, которые родят это зерно. Собирать пшеницу на поле, которое видело войну - это как работать сапером. Такие действия - низость и позор", - написал Садовый.

Как сообщали украинские водители на границе, поляки вчера срезали болгаркой замки и таможенные пломбы на фурах, в результате чего из каждой машины высыпалось "по тонны три зерна".

Ранее мы писали, что польские фермеры начали блокировать движение через границу не только фур, но и легковых авто и автобусов. В частности, на пункте "Медыка" протестующие заявили, что будут пропускать по одному грузовому автомобилю, одному автобусу и одному легковому автомобилю в час. На остальных КПП блокируются только фуры.

А сегодня польские фермеры планируют заблокировать движение фур через пункт пропуска "Зосин-Устилуг".