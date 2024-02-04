В Польше объявили о намерении ужесточить контроль на границе с Украиной. Также собираются активизировать проверки товаров, которые едут из Украины

Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и сельского развития Польши.

"Чрезмерный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, не отвечающей производственным требованиям ЕС, угрожает конкурентоспособности польского сельского хозяйства", - сообщил глава польского ведомства Чеслав Секерский.

Ранее он провел проверки на пограничных пунктах пропуска "Медика" и "Корчова" на границе с Украиной.

Ранее сообщалось, что польские фермеры собираются заблокировать границу с Украиной еще на месяц. С 9 февраля они намерены перекрыть все погранпереходы с Украиной, а также заблокировать дороги и автомагистрали в отдельных воеводствах.

Напомним, что фермеры протестуют во многих странах Европы. Под их давлением ЕС уже начал готовить "экстренную приостановку" поставок украинских сельхозтоваров на свой рынок.

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