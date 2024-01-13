"Вопрос выживания". Шесть фермерских профсоюзов призвали ЕС ограничить импорт агропродукции из Украины
Шесть фермерских профсоюзов призывают ЕС ограничить импорт украинской продукции вплоть до её полного запрета - "чтобы не ставить под угрозу выживание европейских производителей".
Об говорится в совместном заявлении организаций, которое приводит газета Le Monde.
Сейчас в ЕС действует норма о снятии таможенных пошлин с украинского экспорта до июня 2024 года. И в ближайшие месяцы Брюссель планировал её продлить. По этому поводу общеевропейская ассоциация фермеров Copa-Cogeca и ряд других объединений стали выражать озабоченность.
"Мы опасаемся, что если этот механизм будет сохранён в его нынешнем виде, без адаптации, под вопрос может быть поставлено выживание производителей в ЕС", - предупреждают профсоюзы.
В документе предлагается усилить контроль над сухопутными и речными маршрутами украинского экспорта через ЕС в третьи страны (то есть обеспечить вывоз продукции за пределы Евросоюза), а также ввести более строгий учёт, позволяющий регистрировать пункт назначения товаров из Украины и отслеживать их доставку.
Также фермеры предлагают ввести "пороги импорта" для всей украинской сельскохозяйственной продукции, основанные на средних значениях за 2021 и 2022 годы, при превышении которых останется возможным лишь её транзит через ЕС.
Напомним, сегодня румынские фермеры заблокировали границу с Украиной.
Также мы писали, что из-за забастовок на границе объём украинского экспорта, который проходил через Польшу, рухнул на 40%.