В субботу, 13 января, румынские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной.

Речь идет о КПП "Сирет" напротив украинского пункта "Порубное" в Черновицкой области.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Фейсбуке.

К настоящему времени проезду блокируется только для грузовиков, пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов проходит в обычном режиме.

"На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны. Усложнение движения может быть в обоих направлениях", - заявила украинская служба пограничного контроля.

Ранее польские перевозчики анонсировали новую блокировку границы с Украиной. В документе, опубликованном инициатором блокады, сказано, что акция внедряется для привлечения внимания правительства к сложному положению компаний и их работников в транспортной сфере.

Как мы сообщали, по данным НБУ, за один месяц блокады границы поляками Украина потеряла на экспорте и импорте $860 миллионов.