На дороге у польско-украинской границы произошла авария. По имеющейся информации, двигавшийся со стороны Польши автобус с туристами врезался в фуру.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Всего на момент ДТП в автобусе находились 52 человека. Уже известно о 12-ти пострадавших, восемь из которых получили медицинскую помощь на месте, а четверо были доставлены в больницу. Сообщается, что их травмы не несут угрозы для жизни.

В полиции пока нет информации, есть ли среди попавших в ДТП граждане Украины.

Ранее трое граждан Украины погибли в ДТП на юге Польши. Автомобиль, на котором ехали трое мужчин, зацепил встречную машину в повороте, после чего потерял управление и врезался в дерево.

Мы также сообщали, что в Польше микроавтобус столкнулся с грузовиком, который стоял в очереди на границе.

"По имеющейся информации, микроавтобус с 9 пассажирами-гражданами Украины столкнулся с грузовиком, который стоял в очереди на прохождение пограничного контроля. Один гражданин погиб, остальные получили травмы разной степени тяжести", - сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.