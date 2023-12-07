Появилось видео последствий ДТП в Харьковской области, в котором погибли 6 человек.

Смертельное ДТП произошло возле села Новопавловка Изюмского района, где столкнулись сразу три автомобиля: легковушка, микроавтобус и грузовик. Спасатели с помощью специального инструмента вырезали из изуродованных автомобилей пострадавших и тела погибших.

На месте погибли шесть человек: водитель и пассажиры микроавтобуса. Двое водителей других автомобилей госпитализированы с множественными травмами.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Напомним что, возле села Новопавловка Изюмского района столкнулись грузовик, маршрутка и легковушка.

Ранее мы рассказывали, что в середине ноября в Киеве пьяная девушка без водительских прав устроила смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Для установления ее местонахождения и задержания в столице подняли все наряды полиции.

А перед этим сообщалось о смертельном ДТП под Полтавой, в котором погибли три человека, а семеро были ранены. Для деблокирования пострадавших из поврежденного в результате аварии автомобиля привлекались сотрудники ГСЧС.