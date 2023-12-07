В Харьковской области произошло страшное ДТП. После столкновения трех автомобилей погибли шесть человек, пятеро получили травмы.

Об этом пишет в четверг, 7 декабря, пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на своей странице в Фейсбуке.

Сообщается, что смертельное ДТП произошло возле села Новопавловка Изюмского района, где столкнулись сразу три автомобиля: легковушка, микроавтобус и грузовик. Спасатели с помощью специального инструмента вырезали из изуродованных автомобилей пострадавших и тела погибших.

Все травмированные госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Также в ГСЧС показали фото с места ДТП.

Ранее мы рассказывали, что в середине ноября в Киеве пьяная девушка без водительских прав устроила смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Для установления ее местонахождения и задержания в столице подняли все наряды полиции.

А перед этим сообщалось о смертельном ДТП под Полтавой, в котором погибли три человека, а семеро были ранены. Для деблокирования пострадавших из поврежденного в результате аварии автомобиля привлекались сотрудники ГСЧС.