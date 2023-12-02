В Киеве на Печерске пьяный водитель на "Ленд Крузер", устроил аварию, в которой погибла семейная пара.

ДТП произошло на улице Старонаводницкой. Нарушитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Рено Меган".

Как установила прокуратура, водитель "Тойоты" был в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали, теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

"Страна" узнала, что виновника этой аварии зовут Джамбулат Юрьевич Дудаев. Он 1979 года рождения и является гражданином Грузии.

По данным источников "Страны", Дудаев находится в Украине незаконно.

Также он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбой и совершение ДТП с потерпевшими. Во всех уголовных процессах он получал условный срок.

Ранее в Киеве пьяная девушка без водительских прав устроила смертельное ДТП. Погибли два человека.

Авария с участием двух автомобилей произошла 14 ноября около 20:00. Полицейские установили, что на улице Старокиевская произошло встречное столкновение "Ауди" и "Тойоты". В результате происшествия от полученных травм 40-летний водитель и 39-летний пассажир автомобиля "Тойота" погибли. Другая водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылась.