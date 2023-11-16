В Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП. Его устроила девушка, у которой ранее за правонарушение отобрали права.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Авария с участием двух автомобилей произошла 14 ноября около 20:00. Полицейские установили, что на улице Старокиевская произошло встречное столкновение "Ауди" и "Тойоты". В результате происшествия от полученных травм 40-летний водитель и 39-летний пассажир автомобиля "Тойота" погибли. Другая водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылась.

Для установления ее местонахождения и задержания в столице подняли все наряды полиции. В итоге полицейские разыскали вторую участницу происшествия - водителя "Ауди" и выяснили детали правонарушения.

Установлено, что за некоторое время до столкновения знакомый 20-летней девушки позволил ей прокатиться на авто, зная, что она находилась под хмельком. После ДТП мужчина и девушка скрылись с места происшествия.

Как выяснили полицейские, в июне этого года суд лишил молодую киевлянку права управления транспортными средствами за нарушение правил дорожного движения, а именно – управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи задержали ее в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У нее отобрали биологический материал для определения степени опьянения. Ей сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, и по ч. 1 ст. 382 – неисполнение судебного решения Уголовного кодекса Украины. Ей грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.

34-летний мужчина также задержан. Ему сообщено о подозрении по ст. 287 Уголовного кодекса Украины – допуск к управлению транспортным средством лица, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Страна" из своих источников в правоохранительных органах узнала подробности этого ДТП.

"Автомобиль "Ауди", который стал виновником ДТП, принадлежит предпринимателю из Днепра Мамедову Рамзи Агарогим оглы. Он занимается станциями технического обслуживания машин. На пассажирском сидении сидел некий Гусейнов Эмин Измирович, в отношении которого ранее пять раз составляли протоколы за вождение в нетрезвом виде, но два раза суды отказывались привлекать его к ответственности. Также на данный момент он лишен права управлять автомобилем за вождение в нетрезвом виде", - рассказал источник.

Он добавил, что после ДТП Гусейнов был госпитализирован в больницу, но спустя несколько часов оттуда сбежал. Сейчас он задержан.

"Гусейнов является свидетелем и может сообщить информацию о причинах ДТП. Также нужно выяснить, как у них оказался автомобиль, который им не принадлежит", - отметил источник.

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