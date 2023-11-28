В связи с повреждениями, вызванными непогодой, в Одессе фиксируют перепады напряжения в сети, поэтому возможны временные перебои с теплоснабжением.

Об этом сообщило коммунальное предприятие "Теплоснабжение Одессы" по местному телевидению.

"Сегодня ночью нашу энергосистему ждет новое испытание в виде урагана и шквального ветра. Обращаемся к абонентам с просьбой набраться терпения, дождаться, когда уймётся ветер и энергосистема будет стабилизирована", - говорится в сообщении.

Напомним, Ночью в Одесской области продолжалась ликвидация последствий непогоды. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, на некоторых занесённых снегом участках спасателям пришлось привлекать бронетранспортёры. На юге области снегопады уменьшились, но остались сложности в Одесском районе.

Мы также сообщали, что Из Одесской области из-за непогоды эвакуировали 2498 человек, среди них 162 ребёнка.

"Прошу водителей, при отсутствии экстренных нужд, не выезжать на дороги. Отдельно обращаюсь к тем, кто до сих пор на летней резине: не садитесь за руль ни при каких обстоятельствах! За последние сутки зафиксировано 20 ДТП. Все без пострадавших", - сообщает глава Одесской ОВА.