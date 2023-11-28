Из Одесской области уже эвакуировали 2498 человек, из них 162 ребенка. В 313 населённых пунктах отсутствует электроэнергия.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Силами спасательных групп из снежных ловушек уже эвакуировано 2498 человек, из них 162 ребенка", - наисал он.

Также отбуксировано 849 транспортных средств, из них 24 автобуса и 17 карет скорых.

С начала непогоды из снежного плена освобождены все заложники сугробов.

На дорогах фиксируется гололедица. В области работает коммунальная техника, покрытие обрабатывается технической солью и песком.

"Прошу водителей, при отсутствии экстренных нужд, не выезжать на дороги. Отдельно обращаюсь к тем, кто до сих пор на летней резине: не садитесь за руль ни при каких обстоятельствах! За последние сутки зафиксировано 20 ДТП. Все без пострадавших", - сообщил Кипер.

Напомним, в результате непогоды в Украине погибли 10 человек, из них пять человек в Одесской области. Также 23 человека пострадали, среди них 2 ребенка.

Также мы писали, что в Одессе нашли тела трех человек, замерзших насмерть из-за снежной бури. Местные СМИ предполагают, что умерли бездомные.