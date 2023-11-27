Воздушные силы ВСУ сомневаются, что РФ будет запускать по Украине "Шахеды" во время такой непогоды, поскольку их может просто сдуть, в отличие от ракет, на которые погода мало влияет.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии изданию "РБК-Украина".

"Дрон - это фактически самолет, который имеет свои летные характеристики, мощность, дальность полета. Поэтому непогода оказывает влияние. Также резкие перепады температуры могут привести к обледенению фюзеляжа самолетов, что затрудняет работу авиации", - пояснил Игнат.

В то же время спикер ВС ВСУ сообщил, что на действия ПВО непогода не оказывает никакого влияния, однако может усложнить работу мобильных огневых групп.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили, что РФ накопила под 900 ракет для ожидаемой атаки украинской энергетики зимой.

Также мы писали, что во время недавней массированной атаки россияне использовали "Шахеды" черного цвета и покрытые карбоном.

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