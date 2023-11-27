По Украине из-за снежной бури обесточены 2046 населенных пунктов в 15 областях.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"На утро, 27 ноября, "Укрэнерго" заживило 3 высоковольтные воздушные линии 330 кВ в южном регионе, поврежденные непогодой. Остаются отключенными из-за погодных условий 4 высоковольтных воздушных линий 330 кВ. Шквальный ветер и мокрый снег усложняют проведение аварийно-восстановительных работ.

В сетях облэнерго отключены 32 воздушные линии 110-35 кВ", - говорится в сообщении.

Самая сложная ситуация сейчас в Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской и Кировоградской областях.

Вдобавок один город на востоке обесточен из-за обстрела ТЭС. Из-за боевых действий без света остается 530 населенных пунктов в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской областях.

Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

До наступления непогоды осенью без света по Украине было 200-300 населенных пунктов.

Напомним, по состоянию на утро 27 ноября Киев находится в сложных погодных условиях ІІ (оранжевого) уровня опасности. Длится сильный снегопад, на дорогах гололедица, порывы ветра достигают 22 м/с.

Также мы писали, что ночью в Одесской области продолжалась ликвидация последствий непогоды. На некоторых занесенных снегом участках спасателям пришлось привлекать даже БТРы.