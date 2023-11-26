В Киевской области из-за ожидаемого резкого ухудшения погодных условий приняли решение о переводе школ на дистанционный режим с понедельника, 27 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации в своем телеграм-канале.

"В связи с ожидаемым резким ухудшением погоды комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Киевской областной военной администрации приняла решение о переводе школ на дистанционный режим в понедельник, 27 ноября. Детсады будут работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

"По прогнозам синоптиков, погода будет ухудшаться. Из-за сильных снегопадов движение на дорогах может быть затруднено", - добавили в Киевской областной военной администрации.

Ранее сообщалось, что в Одессе из-за сильных снегопадов с 27 ноября все школы переходят в дистанционный режим. При этом детские садики будут работать, но рекомендуют оставить воспитанников дома.

Напомним, синоптики прогнозировали на 26-27 ноября существенное усложнение погодных условий почти по всей территории Украины, кроме западных областей.