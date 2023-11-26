В воскресенье, 26 ноября, ухудшилась погода в Одесской области. Из-за снегопада в Одесской области полностью перекрыли трассу Одесса-Рени, а также частично закрыта трасса на Киев.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры.

Сначала ограничения ввели на трассах М-15 Одесса-Рени (на Бухарест) и М-28 Одесса - Южное - /М-14/ (объезд Одессы) перекрыли движение для грузовиков. Ограничения ввели в 8:30, они будут действовать не менее 12 часов.

После стало известно, что трассу М-15 Одесса-Рени полностью перекрыли для всех видов транспорта. Также введены ограничения в движении для грузовиков на автодороге М-05 Киев - Одесса.

Появилось видео из Рени, где из-за снегопада перекрыли трассу на Одессу.

Снежный апокалипсис на дорогах Одесской области.

Ранее мы сообщали, что Одессу замело снегом. Спасатели сообщают об ухудшении погодных условий 26-27 ноября. Часть населенных пунктов области обесточена. Такая же ситуация и в соседней Николаевской области.

Война в Украине идет уже 641-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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